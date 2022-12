Acostumbrado a ganar casi siempre, con siete mundiales de Fórmula 1 en su palmarés, Lewis Hamilton lo ha pasado muy mal en este 2022. Su Mercedes no ha sido competitivo para luchar por el mundial y ni siquiera ha sido el segundo mejor coche de la parrilla.

Por ello el británico apunta que ha sido la temporada "más dura" de su carrera. Así lo ha afirmado en 'RacingNews365': "Si miras hacia atrás, en toda la historia del equipo, fue así mucho tiempo antes de que Toto y yo nos uniéramos y tuvieron algunos años realmente difíciles".

"Algunas personas han estado aquí por más de 20 años y realmente han pasado por el centro de la cuestión. Yo diría que para nuestro equipo actual, en términos de los últimos diez años, este ha sido el año más duro para todos, pero también el más fortalecedor", explica.

A pesar de todo, lanza un mensaje positivo sobre todo para su equipo: "Ha habido mucha resistencia, mucho a lo que enfrentarse, pero estoy agradecido por lo que tengo".

"Ha sido un año muy duro para todos. Para mí, ha sido un desafío de una forma que no me esperaba, pero estoy muy agradecido. Siento que he crecido más este año como hombre, en términos de fuerza interna, que en otros años", sentencia el siete veces campeón del Gran Circo.

En 2023 la historia podría ser diferente. Mercedes es uno de los equipos más potentes y sorprendería mucho que no volvieran a la pelea contra Red Bull y Ferrari. Los de las bebidas energéticas y Max Verstappen no tuvieron rival en el bicampeonato del neerlandés.