Lewis Hamilton debutó en la Fórmula 1 en 2007 y desde entonces, han sido siete las veces que se ha proclamado campeón del mundo. En los dos últimos no ha podido lograrlo por octava vez y han sido varias las veces que le han preguntado sobre su retirada, pero Hamilton ha señalado que aún le queda un sueño en el 'Gran Circo': retirarse siendo campeón.

"Creo que retirarse como campeón del mundo es un sueño que todo deportista tiene, y yo también", ha dicho Hamilton en 'Sport Bild'.

Esto mismo hizo su compañero en 2016, Nico Rosberg. Hamilton acaba contrato en 2023 con Mercedes, así que durante la próxima temporada ambas partes tendrán que sentarse y negociar

De hecho, el británico ya señala cuándo se sentarán para hablar de su contrato y asegura que seguirá con ellos: "Es uno de los temas que abordaremos durante el invierno. Hasta ahora no hay un plan para eso, ya que hemos estado ocupados durante los últimos meses. No pasará mucho tiempo, pero definitivamente me quedaré".

Así pues, el heptacampeón del mundo tratará de ganar su octavo título del mundo, que teniendo en cuenta sus declaraciones, podría ser el último para él. En Mercedes confían en dar un paso hacia delante en 2023 y pelear el Mundial junto Red Bull y Ferrari.