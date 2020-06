Lewis Hamilton es, sin duda, el piloto más activo de la parrilla de la Fórmula 1 en la lucha antirracista. El británico, que de pequeño sufrió racismo, ha participado en una marcha pacífica en Hyde Park.

"Soy positivo, el cambio llegará, pero no podemos parar ahora", escribió el inglés en sus redes sociales donde, además, ha compartido varias fotos de su participación.

El hexacampeón de Fórmula 1 estuvo 'de incógnito' en la marcha. Ataviado con un gorro, gafas de sol y un pañuelo verde que le tapaba la cara, Hamilton se restó importancia en la protesta para dárselo al mensaje.

"Caminando hacia Hyde Park en esta protesta pacífica. Muy orgulloso de haber visto en persona a tanta gente de todas las razas apoyando este movimiento", dijo en sus redes sociales.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh