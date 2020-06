Lewis Hamilton no nació siendo hexacampeón de Fórmula 1. Tampoco piloto de Fórmula 1. Nació como todos, siendo un niño que, al igual que todos, fue al colegio. Unos muchos sufren bullying en esa etapa de la vida, y el británico ha reconocido, en Instagram, haber sido de ellos.

"He hablado muy poco sobre mis experiencias personales. Me enseñaron a no mostrar debilidad. Pero, cuando estaba lejos de la pista me acosaron y golpearon, y la forma para pelear era aprender a defenderme. Así que aprendí karate", afirma.

Hamilton habla sin tapujos de las discriminaciones que sufría: "He leído mucho estos días para estar al día de lo que sucede en nuestra lucha contra el racismo. Me ha traído muchos recuerdos dolorosos de mi infancia".

"Gracias a Dios tenía a mi padre. Una figura negra fuerte a la que podía admirar, que me entendía y que estaría a mi lado incondicionalmente", confiesa.

Para Lewis, la unión es fundamental: "¡Debemos unirnos! Empiezo a creer que 2020 puede ser el año más importante de nuestra vida, donde podamos cambiar la opresión social y sistemática de las minorías. Solo queremos vivir y tener las mismas oportunidades. No tener que temer a caminar por la calle".

"No podemos dejar de pelear. La igualdad es fundamental para nuestro futuro. Yo nunca me voy a rendir. Piloto por una razón, una más profunda que practicar deporte. Los efectos negativos de todo lo que sufrí de niño no se pueden medir", sentencia.

Lewis Hamilton es el piloto de Fórmula 1 que más enérgicamente ha condenado la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos. El acto es una nueva muestra del racismo que existe a día de hoy, y también del abuso de poder por parte de la autoridad.

