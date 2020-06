Tras 24 horas de constantes críticas en las redes sociales, Lewis Hamilton ha matizado sus palabras en las que aseguraba que era el primer campeón de la Fórmula 1 "salido de la clase trabajadora".

Hamilton, o más concretamente el equipo Mercedes, ha realizado una nota de prensa en la que asegura que fue un error de transcripción de la entrevista concedida a 'Men's Health' y que el británico no dijo exactamente esas palabras.

"Estoy orgulloso de haber podido allanar el camino como el primer campeón negro de F1 de la clase trabajadora", habría dicho el seis veces campeón del mundo del 'Gran Circo', según la versión del equipo de las flechas de plata.

"Una de mis frases favoritas es 'no puedes ser lo que no puedes ver', y si un solo niño se inspira para seguir sus propios sueños después de verme en el podio, entonces habré hecho mi trabajo. La diversidad es un tema que la Fórmula 1 necesita mejorar, y espero poder jugar un papel no solo inspirando a otros en mi viaje, sino trabajando con mis socios para crear más oportunidades para comunidades diversas", continúa expresando Hamilton en el fragmento proporcionado por Mercedes.

Contra el racismo

El británico ha sido uno de los deportistas más activos en redes sociales en la lucha contra el racismo tras la muerte de George Floyd a manos de un policía de Estados Unidos. "¿Quién asumirá la responsabilidad de esto? Estoy seguro de que ninguno de estos dos policías", fue su primera reacción a través de Instagram.

Y fue más allá, aplaudiendo el derribo de la estatua de Edward Colston en Bristol (Inglaterra), un comerciante de esclavos del Siglo XVII: "Nadie que haya comerciado con seres humanos y les haya obligado a ser esclavos hasta la muerte debe ser honrado".

Hamilton, además, criticó a la Fórmula 1, a la que calificó como "un mundo de blancos" y acusó de "permanecer en silencio" tras la muerte de Floyd. "Soy una de las únicas personas de color allí, estoy solo", afirmó el de Mercedes.