Lewis Hamilton afronta un 2020 que puede ser histórico para él y para la Fórmula 1. Para él, en primer lugar, porque de ganar un título más sumaría siete. Y para la F1, en segundo, por el mismo motivo, ya que si el inglés se corona heptacampeón igualaría en Mundiales al legendario Michael Schumacher.

Para ello lo primero que tiene que hacer, claro está, es ganar. Y para ganar necesita al mejor Mercedes, o a uno lo suficientemente bueno para batir a Red Bull y a Ferrari. Precisamente Lewis prefiere obviar los comentarios que se realizan desde Maranello sobre el rendimiento en pretemporada de un monoplaza que ha terminado bien pero que ha tenido tantos problemas como virtudes.

"No presto atención a nadie más en la pretemporada. Nos centramos en lo nuestro y no sé qué dicen los demás. Creen que es una guerra psicológica, pero no. No nos afecta", comenta Lewis.

"Eso sí, estoy alerta de esos que nos engrandecen y que al mismo tiempo se empequeñecen para, quizá, conseguir resultados muy buenos de forma inesperada", afirma en referencia a las palabras de Mattia Binotto, jefe de Ferrari.

¿Futuro de rojo para Hamilton?

Precisamente es allí, en Italia y de rojo, donde bien podría terminar Hamilton en 2021. La 'Scuderia' quiere volver a ganar, algo que no hace desde 2007 con Raikkonen, y el campeón inglés podría ser la respuesta a los problemas que están teniendo en Ferrari. Eso sí, confían en Sebastian Vettel... por el momento.

De momento, Lewis piensa en Mercedes y Mercedes piensa en Lewis, y en una renovación que de firmarse tiene todos los tintes para hacer del británico el piloto que más cobre, con razón viendo los resultados, de todo el 'paddock' de Fórmula 1.

Lewis advierte: el Mercedes no es perfecto

Sin embargo, Hamilton ya ha avisado a su equipo acerca de problemas de fiabilidad con la unidad de potencia, y eso no es precisamente una nimiedad: "Es preocupante, normalmente terminamos con más confianza en eso pero ya hemos montado un segundo motor. No es una situación de tranquilidad, pero en la fábrica lo analizarán y se asegurarán de que empecemos bien".

