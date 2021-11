¿Sancionará la FIA a Max Verstappen por su maniobra sobre Lewis Hamilton? La decisión se conocerá pronto... y Hamilton no participará en ella. El inglés ha confirmado que no estará en la reclamación.

"En realidad, no participaré. Por supuesto, apoyo completamente a mi equipo, pero literalmente estoy tratando de dedicar toda mi energía a este fin de semana y asegurarme de que empecemos a trabajar", ha dicho el siete veces campeón del mundo en la rueda de prensa previa a Catar.

"No tengo idea de hacia dónde se dirigen con la discusión o cuál podría ser el resultado. Simplemente no le estoy dedicando ni energía ni tiempo", añade el de Mercedes.

Preguntado por el motivo por el que no se quejó tras la carrera, Hamilton insiste en su mensaje: "Estuvo bien, así es como debería ser una batalla por el campeonato".

"La razón en el momento en que dije eso fue porque esa es la mentalidad que debes adoptar. Si te sientas en el coche y te quejas, solo te frenará, así que en el momento tuve que seguir avanzando. Además, es difícil juzgar algo que no se ha visto desde todos los ángulos. Lo hemos mirado y ahora tenemos un punto de vista diferente", explica Hamilton.

"No quiero inmiscuirme", dice el inglés. "No he mirado todos los ángulos, he visto la imagen a bordo que salió. Sólo estoy tratando de concentrarme en el hecho de que hicimos algo extraordinario e inesperado. Sólo trato de no enfocarme en los aspectos negativos. En este momento, el equipo está en conversaciones, así que los dejo a ellos", finaliza.