Es, sin duda, el debate del momento en la Fórmula 1. ¿Merece sanción Max Verstappen por lo que ocurrió con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Brasil? De momento Mercedes ha pedido a la FIA que abra una investigación... y todo se decidirá este jueves en la previa de Catar.

Fernando Alonso ha sido preguntado por ello, y aunque asegura que no lo ha analizado en profundidad, cree que no habrá sanción para el neerlandés: "Es un incidente de la carrera pasada, así que no debería pasar nada ahora".

"Yo no sé exactamente si fue demasiado malo, pero los comisarios consideraron que no había ninguna sanción que castigar ahí, con lo que no habrá ninguna penalización, supongo, y no hay nada más que añadir", dice el de Alpine.

En la rueda de prensa previa a Catar ha insistido en que no tiene opinión al respecto: "Vine directo de Brasil aquí y he estado parte del tiempo en el gimnasio y otra parte en la playa durante estos días con lo que no he tenido tiempo de verlo. Pero aunque lo viera, y con total sinceridad, sé que hay una audiencia, o algo así hoy, pero no tendré una opinión porque es muy diferente de un momento al otro y no sé exactamente lo que pasó".

Michael Masi, director de carrera, anunció que habían tomado una decisión rápida y que no vieron todas las tomas que demostraban que Verstappen había echado a Hamilton. Las imágenes salieron después, por lo que el equipo Mercedes decidió presentar una queja formal.

El mundial está al rojo vivo: toques entre ambos, protestas, cruce de declaraciones... Restan tres carreras y la Fórmula 1 está viviendo uno de los años más divertidos. Todo se decidirá en el tramo final, y Hamilton parece que llega lanzado después del show de Brasil.