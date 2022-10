Fernando Alonso, a sus 41 años y compitiendo en la élite del automovilismo desde su debut con Minardi en 2001, prolongará su aventura en Fórmula 1 de la mano de Aston Martin a partir de 2023... y con vistas a seguir más años en el 'Gran Circo'.

Uno de los grandes rivales que ha tenido a lo largo de su carrera, Lewis Hamilton, se encuentra en una encrucijada similar a la que estuvo el asturiano no hace mucho.

Con 37 años y siete coronas de F1 a la espalda, el británico quiere seguir en la categoría junto a Mercedes, tal y como ha explicado a 'Auto motor und sport'.

En dicha entrevista, Lewis ha ido más allá y ha explicado qué le diferencia a él de Alonso. Lejos de hablar de físico o talento, Hamilton ha incidido en los proyectos que ambos tienen fuera de la categoría.

"Tenemos personalidades muy diferentes con valores distintos. Admiro a Fernando por su tenacidad, porque te cuesta mucho volver. Pero aún no ha organizado su vida después de esto. Yo, sí. Podría dejar de correr hoy mismo y tener muchas otras cosas para mantenerme ocupado. Me quedo porque me encanta trabajar en este equipo. Tendrás que aguantarme un poco más", ha explicado.

Después, preguntado por Sebastian Vettel, que esta temporada se retirará, ha destacado el factor familia en la vida del alemán.

"No baso mis decisiones en lo que otros están haciendo. Admiro la decisión de Seb. Pero él está en una situación diferente a la mía. Él tiene hijos; yo, no tengo familia, así que todavía estoy comprometido al cien por cien", ha señalado.

"Puedo imaginar que es más difícil con una familia porque tienes que sacrificar mucho de lo que es importante para ti. Yo no tengo que hacer ningún sacrificio en la relación con la F1. Por supuesto que están mis padres, pero estoy trabajando para mejorar eso", ha añadido.

"Seb y yo estamos en un camino diferente en la vida. ¿Seguiré pilotando cuando tenga más de 40 años? Quizás. Mercedes y yo ampliaremos el contrato. Nos sentaremos en los próximos dos meses. He estado con Mercedes ahora desde que tenía 13 años. Esta es mi familia", ha zanjado.

Viejos conocidos desde la época de McLaren 2007, Fernando Alonso y Lewis Hamilton continuarán en Fórmula 1, al menos, una o dos temporadas más. Cada uno con sus récords, son historia viva del 'Gran Circo'... y aún les queda cuerda para rato.