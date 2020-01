Lewis Hamilton ha entrado en juego para ayudar con los incendios que están asolando el sureste de Australia. El británico, gran amante de los animales, ha realizado una donación de 308.000 euros para el rescate y cuidado de la fauna que está atrapada en el fuego en el país oceánico.

"Me entristece profundamente saber que más de mil millones de animales en Australia tuvieron una muerte dolorosa", dice el piloto de Mercedes.

Y es que Hamilton es, posiblemente, el que más siente dentro del 'paddock' todo aquello que le pasa a la fauna del planeta y al planeta en sí mismo: "No puedo evitar llorar por ellos, que están indefensos".

"Animo a todos a unirse a mí a pensar en el impacto que estamos teniendo en nuestro planeta. Trabajemos juntos para hacer pequeños cambios y alentar a nuestra familia y amigos a hacer lo mismo", compartió Lewis Hamilton.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B7GyurAAmK5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||It saddens me deeply to know that over 1 billion animals in Australia died a painful death, no way out, not their fault. My love of animals is no secret and I can’t help but grieve for the defenceless animals thought to have died so far, pushing certain species closer to extinction. I’m lucky enough to visit Australia often and I know first-hand how beautiful the country is. Keep fighting Australia. I’ve spent some time speaking to people in Australia who are working at the heart of this and I’m filled with admiration for everything they are doing. I implore you to join me in thinking about the impact we are having on our planet. Let’s work together to make small changes, and encourage our family and friends to do the same, so we can help shift the direction we’re going in. I’m donating $500K to support @wireswildliferescue @wwf_australia and the Rural Fire Services. If you are able and haven’t already, you can donate too. Every little helps. Animals: @wireswildliferescue @wwf_australia Rural Fire Services: @nswrfs @cfavic @rfbaq @dfes_wa @cfsfoundation #TasmanianFireService #PrayingForAustralia]]