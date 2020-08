El deporte estadounidense ha dicho basta ante la brutalidad policial. La NBA, la WNBA, la MLS... todas las ligas han decidido suspender partidos como protesta por el tiroteo a Jacob Blake por parte de un agente de policía.

Estos gestos han sido elogiados por Lewis Hamilton, uno de los deportistas más activos en la lucha contra el racismo, pero ha descartado realizarlos en la Fórmula 1. Este fin de semana se corre el GP de Bélgica. Y sí, se correrá. No habrá boicot. El propio piloto lo ha confirmado en una entrevista a 'Nextgen-Auto'.

"En primer lugar, me parece asombroso lo que mucha gente en Estados Unidos está haciendo en su deporte, organizadores de eventos, comentaristas, por ejemplo. Hay tanta gente apoyando a los jugadores y realmente presionando por el cambio. Es una pena que haya tenido que hacer todo esto para tener una reacción. Pero está en Estados Unidos y no sé si lo que estoy haciendo aquí tendrá algún efecto en particular", afirmó el seis veces campeón del mundo.

Y descartó plantarse en la carrera de este fin de semana: "Estamos en Bélgica, no en Estados Unidos". "Me uniré a ellos para intentar hacer lo que pueda desde aquí. Realmente, no sé cómo serviría el hecho de que no corramos", explicó el de Mercedes.

El piloto ha liderado las protestas en el 'Gran Circo', pidiendo a sus compañeros de parrilla arrodillarse durante el himno en la previa de cada carrera. Sin embargo, no ha conseguido convencer a todos. "Seguiré intentando hablar con la Fórmula 1 para ver qué más podemos hacer para seguir creando conciencia, para ayudar", finalizó.