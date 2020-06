Lewis Hamilton ha vuelto a ser protagonista por sus declaraciones. En las últimas semanas ha alzado la voz contra el racismo, ha criticado el toreo, ha atacado a Helmut Marko por unas declaraciones que el de Red Bull nunca realizó... y ahora se ha proclamado el primer campeón de la Fórmula 1 "de la clase trabajadora".

"Fui el primer campeón de F1 de clase trabajadora. Estoy orgulloso de haber allanado el camino para otros", ha afirmado en una entrevista a la revista 'Mens Health'.

"Una de mis frases favoritas es: "No puedes ser lo que no ves". Cualquiera que me vea en el podio, incluso si es un niño, puede inspirarse a seguir sus sueños. Si eso sucede, habré hecho bien mi trabajo", ha indicado el seis veces campeón de la Fórmula 1.

Asimismo, ha hablado de la "diversidad" en la Fórmula 1, un deporte que calificó como "un deporte de blancos": "La diversidad es un problema que la Fórmula 1 tiene que enfrentar. Quiero hacer mi parte para ayudar al deporte a progresar, no solo inspirando a otros sino también colaborando para crear más oportunidades para personas de diferentes comunidades".

Y estas palabras de Hamilton han tenido su respuesta en Twitter. Ha sido el usuario @SEnElistmo el que ha realizado un hilo explicando el origen de los grandes campeones de la Fórmula 1.

A destacar, dos: Fernando Alonso y Michael Schumacher. Mientras que el español es hijo de ama de casa y de trabajador de fábrica; el alemán es hijo de una secretaria y un taxista.