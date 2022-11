En los últimos días se ha hablado de las intenciones de Ferrari de prescindir de Mattia Binotto como jefe de equipo. Algo que el equipo se ha encargado de desmentir de manera rotunda. Este jueves ha aparecido una nueva información sobre su relación con Charles Leclerc.

Según ha informado el diario 'L'Equipe', Binotto y Leclerc no se dirigen la palabra desde el Gran Premio de Gran Bretaña. Carrera que, por cierto, se llevó Carlos Sainz.

Así lo informa el diario francés: "Charles Leclerc y Mattia Binotto ya no se hablan desde Silverstone. El monegasco, que había perdido la carrera tras un nuevo error estratégico, había sido reprendido por Binotto ante las cámaras al bajarse de su coche".

El enfado del piloto es total concretamente contra su jefe. "Han transformado al plácido monegasco en una bola de ira con la que no estamos acostumbrados a codearnos", publica el medio.

En la última carrera, en Brasil, Leclerc y Ferrari volvieron a tener un desencuentro. El monegasco, cuarto, pidió al equipo que Sainz, en el podio, le dejara pasar: "Pensad en los puntos del campeonato".

Ferrari no hizo caso a su piloto y no llevó a cabo las órdenes de equipo que demandaba. Sainz subió al podio y dejó a Leclerc con un nuevo enfado. Parece que su relación con Binotto no será sencilla de arreglar. Y todo ello en medio de los rumores sobre una posible salida.