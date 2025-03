La jugada maestra de Sainz para ayudar a Albon y Williams en Australia: "Es el momento de hacerlo"

El debut de Carlos Sainz en Williamsfue agridulce. Su Gran Premio de Australia acabó demasiado pronto para él al chocarse en la primera vuelta mientras estaba desplegado el 'Safety Car' en pista. El madrileño terminaba así la primera cita del mundial de Fórmula 1 a las primeras de cambio.

Tras ese momento, el madrileño permaneció en el box de Williams para ayudar a su compañero de equipo, Alexander Albon. En el momento crucial en el que llegó la lluvia, Sainz mostró su talento en la lectura de carrera y contribuyó para que el equipo percibiera un gran botín de puntos.

En el canal oficial de la Fórmula 1, Carlos ha hablado de este momento y explicó sus vivencias: "Si me hubieras visto, estaba corriendo de un lado a otro intentando convencer a la gente de que tan pronto como la lluvia llegase, tenían que parar a Alex".

"Cuando los McLarense salieron...ni siquiera tenía los auriculares puestos, simplemente empecé a gritar: '¡Box, por favor! Box, es el momento de hacerlo'", ha recreado Sainz. Además, ha confesado que pasó tantos nervios como si estuviera dentro del propio coche.

"Sentía un poco de responsabilidad, pensé que si me equivocaba iba a tener problemas en mi primera carrera con toda la situación. Así que, sí, muchos nervios, pero me divertí mucho ayudando al equipo en ese momento", ha sentenciado el ex de Ferrari.