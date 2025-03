Carlos Sainz explica su accidente bajo el 'safety car': "No se debería producir. Raro"

Carlos Sainz ha sufrido las consecuencias de debutar en un nuevo equipo. El piloto español se ha enfrentado a su primer fin de semana de la mano de Williams y lo ha hecho yéndose al muro durante la primera vuelta y bajo el coche de seguridad.

El piloto cambió el mapa de motor para reducir el consumo de combustible. En seco, esta adaptación del coche es casi imperceptible, pero en mojado puede provocar la pérdida completa del coche, tal y como le sucedió a Carlos Sainz.

Y es que hay que recordar que esta era la primera carrera de Sainz con el motor Mercedes: "No ha sido un problema, sino una combinación de factores. No quiero entrar mucho en detalles porque no vale la pena, pero hemos visto lo que podría haber provocado la cosa".

"Condiciones difíciles, pero una situación que no se debería producir, al menos por lo menos he podido ver exactamente lo que ha pasado en los datos y con el equipo hemos visto lo que ha pasado con un cambio de marcha, que por alguna razón no ha sido como tendría que haber sido y me ha producido ese momento. Raro. Son cosas que pasan en las carreras, cosas que a veces son un poco inexplicables", añadió el madrileño ante los medios.

"Hemos podido verlo en los datos y ver qué es lo que ha ocurrido exactamente y qué es lo que ha causado la situación. No es la forma en la que quieres empezar el año. Una situación desafortunada, pero pasamos página", agregó.

El madrileño se ha mostrado frustrado ante la oportunidad perdida teniendo en cuenta el resultado de Albon (4º) y su buena sintonía con el coche. Sin embargo, mantiene la esperanza y fija la mirada en China dentro de siete días.