Jenson Button está de regreso a la Fórmula 1. Después de cuatro años de ausencia, tras su última participación en el GP de Mónaco sustituyendo a Fernando Alonso en el GP de Mónaco, el inglés vuelve al Gran Circo de la mano del equipo Williams, equipo del que será asesor.

Han pasado más de 20 años desde que Button debutase, precisamente, en el equipo de Grove en su larga trayectoria en la F1. Tan solo estuvo un año allí, compartiendo equipo con Ralf Schumacher, antes de marcharse a Benetton.

"Estoy muy feliz de poder decir que he firmado con Williams. La última vez fue cuando tenía 19 años y cambió mi vida. Es como si no me hubiera ido nunca. Trataré de ayudar al equipo para lograr éxitos", afirmó.

Button sabe que tiene "mucho trabajo que hacer": "No tengo dudas de que a Williams le espera un futuro brillante. es un equipo fantástico, tengo ganas de comenzar esta etapa nueva".

El equipo Williams está en plena reestructuración, tras la venta del equipo después de unos graves problemas económicos a Dorilton.

Desde 2018, Williams ha quedado último en la clasificación del Mundial de constructores, a pesar de contar con un piloto como George Russell en sus filas.

Sumando las temporadas 2019 y 2020, Williams tan solo ha sumado un punto. El pasado año, a cero.

