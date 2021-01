Lewis Hamilton podría estar, o no, en el Mundial de Fórmula 1 de 2021. El inglés de Mercedes, heptacampeón del mundo, de momento no está confirmado al no haber renovado su contrato con la marca de la estrella, y a día de hoy sigue habiendo un asiento libre en el equipo alemán.

Mientras, los rumores sobre si seguirá o no siguen produciéndose día a día, y el último en alimentar la teoría de un Hamilton fuera de la F1 ha sido Stefano Domenicali. El italiano, actual CEO de la competición y exjefe de Fernando Alonso en Ferrari, no tiene claro que el inglés vaya a continuar.

"Hablé con él Navidades y me dijo que se está preparando... pero no. No me dijo si va a renovar o no con Mercedes", dijo el transalpino en 'Sky Sport 24'.

Domenicali, eso sí, espera que todo salga bien: "Como parte interesada, espero que todo se resuelva pronto".

"Lewis tiene una gran oportunidad y no solo en un plano deportivo. Su figura puede ir más allá, porque ser campeón es una cosa pero es diferente hacerlo en otras dimensiones".

Hamilton es el nombre de la Fórmula 1. Claro está, lo es por sus logros deportivos, pero ahora está siéndolo por todo el entramado dentro de su renovación con Mercedes.

El inglés no ha renovado, y la temporada, o la pretemporada, está a semanas de comenzar. Ahora mismo, en Mercedes solo cuentan con Valtteri Bottas mientras se resuelve el futuro de un piloto que este año podría ser octocampeón de Fórmula 1.

