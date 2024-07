15 puntos en las últimas seis carreras y una diferencia de 137 unidades con su compañero de equipo, Max Verstappen, es un bagaje muy pobre para 'Checo' Pérez.

Desde que renovase su contrato con Red Bull, el piloto azteca ha bajado considerablemente su rendimiento y desde el equipo no dejan de mandarle avisos.

De hecho, el propio Helmut Marko, asesor de los de las bebidas energéticas, habló de cláusulas en el contrato de Pérez por las que la escudería podría echar al piloto si no mejora su nivel antes del parón.

Sin embargo, 'Checo' asegura que dichas cláusulas no existen. "No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso", ha explicado en 'Motorsport'.

Es por ello que no llega con presión ni a Hungría ni a Bélgica: "Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu y creo que es bueno para el equipo irnos a las vacaciones en lo alto".

Sin titubear, Pérez asegura que seguirá pilotando para Red Bull en 2025: "No hablo de otra cosa. Estoy totalmente concentrado y entregado y estaré aquí, y volveré a estar aquí el año que viene, y eso no es nada diferente. Estoy totalmente comprometido conmigo mismo. Así que las dos próximas carreras no cambian nada para mí".