Poco queda para el parón estival de la F1. Poco queda para el descanso. Para las 'vacaciones'. Para ese posible 'reset' de cara a la recta final de la temporada. Y no, no está todo decidido. No está todo vendido. Porque en Hungría, y a diferencia de lo sucedido en 2023, muchas cosas pueden pasar en un Mundial más igualado de lo que parece.

Y es que es lo que pasa cuando no tocas nada. Cuando dejas las reglas estables. Cuando tienes a un equipo tan dominador como en su día fue el Red Bull. Porque cuando eres el mejor poco puedes mejorar en comparación con los que vienen por detrás. Y McLaren y Mercedes han hecho su trabajo.

Al igual que Ferrari, al menos con Carlos Sainz en Hungría viendo que Leclerc estampó el monoplaza contra el muro en los Libres 2. Porque hay cuatro equipos. Porque hay ocho pilotos. Porque todos ellos pueden pelear por la pole en la pista de Hungaroring.

Aston, ¿mejorar? para seguir igual

En una en la que el sábado es fundamental ante la complicación que supone adelantar en este trazado. Que se lo digan a Hamilton, en 2021. Que se lo digan a un Ocon que tiene un triunfo en F1 gracias a la labor de Fernando Alonso con Lewis. Porque Hungría es así. Porque aquí mucho se decida a una única vuelta.

Mucho ha cambiado todo en estos tres años desde ese triunfo de Ocon. A Alpine ni se le espera, tras esos brotes verdes en Barcelona y Austria. A Alonso... bueno, las mejoras de Aston Martin existen. Y esta vez al menos no han supuesto un par de pasos hacia atrás.

Están donde estaban. Son el quinto coche, ni más ni menos. Ahí están. En la zona media, y nunca mejor dicho. A veces saldrá que sí y otras veces que no, pero en tanda corta no pueden competir con los cuatro grandes.

El objetivo es estar en Q3. Es, al menos, estar en Q3. Pero está complicado. Complicado porque Williams aprieta. Porque Haas también. E incluso RB podría meterse en la pelea.

Así que sí, las mejoras de Aston Martin no han servido, de momento, para nada. Están donde estaban. En el mismo sitio. Con los de arriba lejos y con los de detrás cerca.

Horario y dónde ver

Veremos si dan con la tecla para el sábado. Para una vital jornada de clasificación en Hungría que comenzará a las 16:00 en horario peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias. En DAZN F1 se podrá ver en directo, y en la web de laSexta viviremos todo al minuto.