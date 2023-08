Mike Krack es la imagen de la tranquilidad en el box de Aston Martin. A diferencia de otros jefes de equipo como Christian Horner o Toto Wolff, el del equipo británico cree que es importante mantener las formas.

En un vídeo publicado por la escudería ha explicado cuál es su manera de trabajar: "Creo que si representas a Aston Martin no puedes saltar de un lado a otro todo el tiempo y ser controvertido. Tienes que elegir tus batallas...".

"Hay que predicar con el ejemplo. Lo que la gente mira es lo que haces, no lo que dices. Creo que el aspecto clave es que las carreras las realizan seres humanos. Por mucho que las carreras se vuelvan más dramáticas y robóticas, todavía hay seres humanos haciéndolo, con todas sus decepciones y todas sus debilidades", ha detallado el jefe de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Ser "real" es lo más importante para Krack: "Pienso que lo realmente importante es tener acceso a tu equipo. No sólo soltar grandes frases, sino realmente ser auténtico para que te crean cuando dices lo que vas a decir".

"La gente escucha bastante más que si haces tu discurso estándar todos los domingos. Cosa que no hago, sólo lo hago de vez en cuando", señala.

"Una vez más, soy una persona humilde. Creo que no deberíamos venir aquí y tocar los tambores cuando ni siquiera hemos ganado una carrera. Tal vez cuando ganemos 10 en un año, me escucharás más...", ha sentenciado.

