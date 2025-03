Red Bull reconoce que Max Verstappen no está contento con la decisión sobre Lawson: "Pero necesitamos..."

No puntuar en estos dos primeros grandes premios le han costado el puesto a Liam Lawson, quién ya estaba en el punto de mira tras confirmarse que iba a formar pareja con Max Verstappen. Una decisión que ha sorprendido tras el nulo margen de error que Red Bull ha ofrecido a piloto nacido en Australia. Yuki Tsunoda será quién ocupe su lugar hasta final de temporada.

Sin embargo, esta decisión no ha sido plato de buen gusto para todos los integrantes de Red Bull, y es que Helmut Marko, jefe del equipo, ha reconocido en 'The Telegraaf' que Max no ha recibido con buen pie este movimiento: "Sabemos que no estaba contento, pero necesitamos dos coches delante. No solo para el campeonato de constructores, sino también para ayudarle a conseguir su quinto título mundial".

Para Marko, la experiencia de Yuki Tsunoda es un punto a tener en cuenta para conseguir el objetivo de volver a ser campeón: "Ahora podemos utilizar la experiencia y la forma deYuki. Eso cuenta. Al final del día, eso es una ventaja para el equipo, y eso también significa una ventaja para Max".

Sobre la decisión de haber nombrado a Liam como piloto oficial a principio de temporada, Helmut ha resaltado la razón principal: "Tsunoda era demasiado inconsistente. Por eso nos decidimos unánimemente por Lawson".

Enorme presión

Respecto a la actuación de Lawson, el plano psicológico ha sido fundamental para que el joven piloto no pudiera ofrecer su mejor versión: "Bajo una presión cada vez mayor, no pudo rendir desde el primer día. Entonces entró en una espiral descendente, es como un boxeador maltrecho, es muy difícil salir de ahí. En ese sentido, fue un error".