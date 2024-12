El 'inspector' Fernando Alonso vuelve a las andadas: examinó el Ferrari de Carlos Sainz tras la carrera

Tras salir octavo en el Gran Premio de Catar de este domingo después de una gran clasificación el sábado en la que heroicamente metió al Aston Martin en Q3, Fernando Alonso logró escalar hasta séptima posición en carrera.

Una vez se bajó del AMR24, el ovetense dejó un momento que se ha vuelto muy viral en las últimas horas.

Junto a su monoplaza estaba ubicado el Ferrari de Carlos Sainz, y tras echarle un ojo a la parte delantera de su coche, Alonso pasó a examinar el del madrileño.

En concreto, Fernando se detuvo en el alerón delantero y en los pontones del Ferrari, que en las últimas citas ha evolucionado considerablemente, llegando a ponerse casi a la par que McLaren.

2025 será la última temporada antes de que se ejecute el nuevo reglamento en 2026, pero toda información es importante, más cuando Aston Martin quiere revertir su situación el próximo año.

🟢📺 Fernando was busy again inspecting other teams' cars in Parc Ferme.

He seemed particularly interested in the front wing and possibly the sidepod of Carlos Sainz's Ferrari. pic.twitter.com/qOj2CkIuse