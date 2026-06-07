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A punto de la desgracia

¡Insólito!: Un comisario cruza la pista en la carrera de F2

La seguridad queda en entredicho tras lo ocurrido en la carrera del domingo en la Fórmula 2.

Comisario atraviesa la pista en la F2Comisario atraviesa la pista en la F2Captura de pantalla

La carrera del domingo de la Fórmula 2 ha dejado una imagen realmente curiosa. Una estampa que puede llegar a preocupar a los encargados de la seguridad en el 'Gran Circo' ya que la integridad de un comisario ha sufrido serio peligro.

A falta de tan solo dos vueltas para el final, tres pilotos se vieron obligados a pasar por boxes. Sin embargo, lo que no esperaban era toparse de frente a un comisario cruzando la pista. El comisario tuvo que dar un sprint para evitar ser atropellado.

La pregunta ahora es por qué había un comisario cruzando por la entrada del Pit Lane cuando la carrera estaba en marcha, sabiendo que en cualquier momento cualquier piloto puede optar por pasar por boxes.

Una seria desgracia ha podido ocurrir en la Fórmula 2 que hubiera empañado un fin de semana icónico en el calendario como es este Gran Premio de Mónaco.

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