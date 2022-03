Se ha terminado la espera. La Fórmula 1 vuelve con una larga temporada por delante en la que todo puede haber cambiado con una nueva reglamentación y nuevos monoplazas.

Es difícil saber qué ocurrirá por el momento, pero todo apunta a que Mercedes va a tener que luchar si quiere ganar el mundial, ya que Red Bull ha liderado los test y Ferrari ha dado un gran paso adelante.

McLaren mostró muchos problemas con los frenos en los test y ya avisó de que no sabían si llegarían a solucionarlo a tiempo para esta primera carrera de la temporada.

Clasificación del GP de Bahrein

Con muchas dudas por delante, la clasificación ha comenzado con numerosas sorpresas, y es que en la Q1 hemos visto a los Mercedes con problemas para estar cerca de los Red Bull.

La verdadera sorpresa ha sido las grandes mejoras de Ferrari, quienes están a la par que Red Bull, y ya no solo eso, sino que las escuderías motorizadas por los italianos también ha mostrado un gran ritmo. Este es el caso de Haas y Alfa Romero, ambas escuderías solían quedarse en la Q1 y hoy, no solo han pasado fácilmente a la Q2, sino que un coche de cada equipo ha llegado a la Q3 quedando por delante de uno de los Mercedes.

Sainz, Leclerc y Verstappen han sido los tres pilotos que han peleado por conseguir la pole, una batalla apretada ya que los diferenciaba una sola décima. Finalmente ha sido el monegasco el que se ha impuesto por delante de Max y Carlos.

Pérez ha finalizado cuarto y Hamilton quinto por delante de Bottas, Magnussen, Alonso, Russell y Gasly.

Los McLaren no han logrado solucionar los problemas con sus frenos y no han tenido un buen ritmo por lo que Ricciardo no ha podido pasar de la Q1 y saldrá 18º. Norris será 13º.

Horario y dónde ver la carrera

La carrera será a las 16:00 hora peninsular española y podrá verse tanto en Movistar como en DAZN, previo pago de una suscripción.

Además, los espectadores podrán disfrutar de los directos de las carreras en la web de laSexta, con una programación especial del Mundial.

