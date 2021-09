Horario y dónde ver en TV

La Fórmula 1 ya está en Rusia. Tras la carrera del GP de Italia en el mítico templo de la velocidad de Monza y después de un fin de semana de descanso tras tres seguidos de carrera, Sochi es la siguiente parada de un apretado calendario de Mundial que con cada prueba a llegando más a su final.

Pero para llegar a él hay que pasar por una de las carreras que poco a poco se va haciendo un sitio de manera habitual en el campeonato y en la afición. Rusia llegó hace no mucho, y parece que fue para quedarse. Parece que fue para mantenerse con el paso de los años.

Alpine debería mejorar

Y parece que aquí Alpine no va a pasarlo tan mal como en Italia, a pesar de sumar puntos con ambos coches. La prueba de Monza, cien por cien motor, no es de las que más le gustó al coche francés y se notó. Lo dijo Alonso, en condiciones normales lo de quedar entre los diez primeros iba a ser que no.

Pero en Rusia la cosa ha cambiado. La escudería gala ha confirmado que deberían volver a sus prestaciones habituales y que todo debería acercarse más a Zandvoort que a Monza. En Países Bajos, Alonso dio un buen espectáculo.

Así pues, en clasificación el objetivo de Alpine es la Q3. Es estar entre los diez primeros aunque vaya a estar igual de caro que siempre. No son pocos los que lo buscan, pero solo caben unos cuantos... y ahí también quiere estar Carlos Sainz.

Ferrari también sale de Italia habiendo superado una de esas pruebas que les iba a poner las cosas duras. El motor mejoró, pero no tanto... aunque Charles Leclerc lleva una nueva unidad de potencia en Sochi. El madrileño tendrá que esperar.

Max vs Lewis, primer acto tras Monza

Y ya, por delante, la pelea del resto. La pelea de Max Verstappen contra Lewis Hamilton, con un Bottas que a saber si se anima o si no tras liberarse de la presión Mercedes.

Además, la tensión después de lo sucedido en el GP de Italia, con un accidente entre el neerlandés y el inglés que dejó a los dos fuera de la carrera.

Luego, el tercero en discordia. McLaren volvió a ganar tras nueve años en blanco, y el equipo parece por fin haber encontrado el rumbo para pelear con los mejores. Atención a lo que puede pasar con ellos en 2022.

