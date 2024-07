Silverstone. Uno de los grandes templos de la Fórmula 1. Una de las pistas más míticas de todo el Mundial. Es lo que toca ahora. Es donde Aston Martin y Ferrari buscan dar un paso adelante. Un necesario paso adelante para alcanzar dos objetivos diferentes. Porque Gran Bretaña marca el paso.

Porque, para Aston Martin, no es una prueba más. No es un fin de semana más. Después de dos carreras más bien pobres en las que el ritmo ha brillado por su ausencia, en Silverstone no se pueden permitir otro error. No puede haber un Austria 2.0. Porque están en casa. Porque corren en casa.

Delante de su gente. De su afición. Delante de unos seguidores exigentes que quieren ver de nuevo el verde entre los puestos de cabeza de la parrilla. Está complicado, sin duda, pero parece que en la prueba británica no va a repetirse lo vivido en Austria.

Algo sí se ha mejorado

No va a ser igual que una prueba en la que bastante hizo Fernando Alonso metiendo el coche en la Q2. Lance Stroll no pudo decir lo mismo, y se quedó fuera a las primeras de cambio. De momento la cosa pinta mejor. De momento.

El alerón delantero funciona. Ese nuevo reglaje ha sido un acierto, tal y como se ha visto en los Libres 1 y 2 de Gran Bretaña. Sin embargo no hay momento para la relajación ante una igualdad bestial en la parrilla.

Apenas hay 1,5 segundos entre el primero y los últimos clasificados. A la fiesta, además, quiere unirse Haas. Alpine, esta vez, parece ser que no, pero Hulkenberg sorprendió en la segunda sesión de ensayos del mismo modo que Bearman lo hizo en la primera.

Ferrari, ¿con Red Bull... y McLaren?

La zona noble está tan cerca como lo está la zona baja para Aston Martin. Para Ferrari, el objetivo es diferente. Desde que se soñase con un Leclerc peleando el Mundial, el monegasco no ha hecho que dar pasos hacia atrás a la par que su equipo. Mientras, McLaren ha puesto en pista un coche capaz de luchar contra Max Verstappen.

Como prueba, lo sucedido en Austria. Los dos, fuera de carrera. Fuera como parece seguir Sergio Pérez de todo duelo con su compañero de equipo en Red Bull. El azteca, que parecía tener sitio fijo hasta 2026, podría no tener todo tan asegurado como parecía...

Horario y dónde ver la clasificación de Gran Bretaña

La clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 comenzará a las 16:00 en horario peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, del sábado día 6 de julio. Se podrá ver en directo en 'DAZN', y en la web de laSexta viviremos todo al minuto.