Tras el toque entre Max Verstappen y Lando Norris en Austria, al mundo de la Fórmula 1 se le vino a la cabeza lo ocurrido en 2021 con Lewis Hamilton. Varios enfrentamientos en pista y un título mundial que se decidió en la última vuelta de la última carrera.

Pero el británico, siete veces ganador de la competición, no cree que sea una situación similar: "No estoy de acuerdo, no, esa es mi respuesta. No estoy de acuerdo, no tengo mucho que añadir, ya he hablado sobre esto antes".

Eso dijo Lewis respondiendo a Andrea Stella, jefe de McLaren, que pidió sanciones para Max para que no volviera a ocurrir lo de aquel año.

A Hamilton le siguieron preguntando en la rueda de prensa, pero se mantuvo firme: "No tengo nada que decir. Me preocupaba más mi carrera y disfrutaba de la victoria del equipo".

También le pidieron un consejo para Norris por si se vuelve a repetir la situación... pero de nuevo no quiso entrar: "No creo que tenga que hacerlo, llevan muchos años compitiendo juntos, no voy a entrar".

Mientras, Verstappen y Norris ya han hecho las paces. Se intercambiaron mensajes y tuvieron una charla y parece que su amistad ha vuelto a la más absoluta normalidad.