Carlos Sainz sigue sin equipo para 2025. Sí, parece increíble, pero sigue sin volante para la próxima temporada de Fórmula 1. Opciones tiene, y ha tenido, pero el madrileño parece estar esperando a la mejor oportunidad posible para seguir siendo competitivo después de su paso por Ferrari.

Porque está Audi, pero el próximo año seguirá siendo Sauber y... Porque está Williams, pero la legendaria marca de Grove está lejos de ser lo que fue. Y ahora, además, está Alpine. Un equipo el francés que ha dado un paso adelante y que desde la llegada de Flavio Briatore parece haber recibido ese aliento de esperanza que tanta falta hace.

Parecía que sí, que iba a vestir los colores de los galos y que no iba a tardar mucho en hacerse realidad el anuncio. Pero no, y es no al menos de momento porque la situación de Sergio Pérez ha vuelto a cambiar, a pesar de tener contrato, y porque en Mercedes se lo están pensando.

Sin embargo, en Alpine lo tienen claro. Y también lo tiene claro un Pierre Gasly que, después de saber lo que es tener a Esteban Ocon como compañero, ha mandado un mensaje a su equipo.

"¿Sainz? Obviamente tiene el valor añadido de esa gran experiencia que tiene. Y es experiencia además en equipos muy fuertes como McLaren y Ferrari", afirma.

Y lo afirma: "Tiene más que aportar, y sería obviamente la mejor opción para el equipo".

La otra parece ser Jack Doohan, que se ha subido al Alpine en los Libres 1: "Voy a ser feliz pase lo que pase, pero como persona competitiva quiero a mi lado al más duro".