Hamilton señala quién es el "mejor campeón del mundo" contra el que ha competido en F1

Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Kimi Raikkonen, Max Verstappen… a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria en Fórmula 1, Lewis Hamilton ha competido contra grandes campeones.

Sin embargo, el británico tiene claro quién ha sido el mejor de todos ellos. Durante un acto con un patrocinador de Mercedes, el de Stevenage se ha rendido ante el alemán, que se retiró hace dos años.

"Es el mejor campeón del mundo que he conocido, porque es más que un piloto, es alguien muy apasionado y empático, y que cuida de la gente", ha explicado.

Hamilton resaltó la labor social del teutón: "Es alguien que ha utilizado su plataforma para algo bueno, he conocido a muchas celebridades y gente que no utiliza su tiempo para los demás, y eso hace que no me importe lo buen piloto que sea".

A pesar de que mantuviera duras batallas con Alonso en McLaren o con Verstappen en 2021, Hamilton cree que las mejores de su carrera han sido contra Vettel cuando este estaba en Ferrari.

"Es uno muy rápido de todos modos, hemos tenido muchas buenas carreras juntos, pero para mí, he tenido las mejores carreras con él", ha añadido.