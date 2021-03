Lewis Hamilton continúa otro año más en Fórmula 1 en la que no solo tratará de buscar el octavo mundial que le consagre como piloto más laureado de la historia de este deporte. El británico dejó claro en la presentación del nuevo W12 que su lucha contra el racismo y en pos de la diversidad en el 'Gran Circo' será otro de sus grandes objetivos en esta temporada 2021. En 2020, el piloto de Mercedes fue una de las figuras más reivindicativas en el movimiento Black Lives Matter, arrodillándose en el inicio de cada Gran Premio como gesto de protesta tras el asesinato de George Floyd.

En la rueda de prensa previa al inicio de la temporada con el Gran Premio de Baréin que arranca este domingo, el de Stevenage habló sobre este tema. Cuando le preguntaron por las acciones que iba a realizar al respecto el vigente campeón fue muy claro en su respuesta.

"Pienso seguir arrodillándome. Porque creo que lo realmente importante es cuando los niños pequeños ven lo que hacemos aquí en este deporte.Y cuando nos vean arrodillarnos, se sentarán y preguntarán a sus padres o maestros: '¿Por qué están haciendo eso? ¿Para qué se arrodillan?. Genera una conversación incómoda. Hace que los padres deban educarse a sí mismos. Y que los niños también se eduquen", dijo Lewis.

Así Hamilton volverá a tomar un papel muy activo en las reivindicaciones que luchan en contra de la discriminación racial, donde tratará de ser un ejemplo para los más jóvenes. Una lucha sobre la que Hamilton considera que queda mucho camino por recorrer, y que tanto la Fórmula 1 como su equipo son buenas plataformas para combatirla.

"Es una pelea que no se gana. Es una pelea que continuará durante mucho tiempo, estoy seguro. Pero creo que estamos en un momento en el que el debate es saludable. Creo que es genial ver los pasos que está dando la Fórmula 1, los pasos que está dando Mercedes en cuanto a hacer que en este deporte haya mayor diversidad", señala el piloto de la escudería de Brackley.

En este sentido, para este curso la Fórmula 1 ha decidido seguir con el mensaje reivindicativo a favor de la diversidad que ya utilizó el pasado año. En este 2021 la Fórmula mantendrá el lema "We race as one"( corremos como uno).