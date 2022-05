Mercedes dio un golpe en la mesa en el Gran Premio de España. La escudería alemana mostró un gran ritmo y rendimiento que no había tenido durante todo el comienzo de la temporada dando así, señales de poder reincorporarse a la pelea por el Mundial de F1 2022.

Sin embargo, las malas noticias han vuelto antes de lo esperado. Hamilton no ha logrado hacer unos buenos libres ya que no se encontraba cómodo con el monoplaza.

"Simplemente no logré dar buenas vueltas. Estudiaremos los datos, intentaremos descubrir cómo podemos mejorar los baches y realmente esperamos tener un día mejor juntos. Se siente como si el auto casi tuviera el potencial para estar casi a la altura de los muchachos, pero hay todas estas cosas que simplemente son un obstáculo", confesó Hamilton tras la jornada del viernes.

El británico ha vuelto a quejarse del 'porpoising', aunque esta vez es diferente: "Es un rebote distinto a lo que hemos experimentado hasta ahora".

"En primer lugar, es la pista con más baches en la que he pilotado nunca, así que eso lo hace difícil, pero luego, nuestro coche rebota mucho. Es solo a baja velocidad, por lo que no es aerodinámica, creo que son los baches lo que lo están haciendo peor, pero, por lo demás, no es que tenga que aprenderme el circuito de manera diferente", explicó el heptacampeón.

Hamilton aseguró no haber "experimentado algo así antes": "Es diferente a cuando teníamos antes esto. Es un rebote, pero es un tipo de sensación diferente, hay como 100 golpes en una sola recta, no sé cómo es para los demás, o si están experimentando lo mismo que nosotros, pero es como una montaña rusa accidentada. Tus ojos se salen de las órbitas, así que tenemos que trabajar durante la noche para tratar de arreglar eso".

Sin poder luchar con los grandes

Las buenas sensaciones de España parecen olvidadas y ya no esperan competir con Ferrari o Red Bull, sino que, su objetivo es ahora acabar por delante de McLaren.

"Nuestra batalla es tratar de estar por delante de los McLaren en este momento", zanjó Hamilton. El británico terminó 12º en los Libres 2 mientras que su compañero Russell ha sido sexto.