Lewis Hamilton está en su última temporada en Mercedes. En la que fue, y sigue siendo, su casa. En el equipo de su vida. Al que ha estado vinculado tanto en McLaren como, claro está, con la marca de fábrica. El inglés, eso sí, no está teniendo el 2024 que a buen seguro deseaba con un coche que sigue sin entender... o que entiende menos que su compañero George Russell.

Porque el siete veces campeón del mundo ya sabe lo que hay con él: "Está haciendo un mejor trabajo. Me ha superado en tres clasificaciones".

"Lleva el coche mejor que yo... Tan solo trato de mantener la cabeza a flote, y saber que todo podría ser mucho peor", afirma Lewis.

"El viento arrecia..."

Hamilton, eso sí, tiene un motivo por el cual ha caído en Q2 en Australia: "Por la tarde el viento arrecia. El coche se vuelve mucho más inestable".

"Es todo por la simple inconsistencia del coche, que me afecta mentalmente. Pero George hizo un gran trabajo. Esto es lo que es", prosigue el inglés.

Y es que esas buenas sensaciones de los Libres 3 se desvanecieron rápido: "Los demás parecen ser capaces de acelerar el ritmo en la clasificación".

"No me sentí igual de bien. Íbamos más descargados, pero estuve mejor en la FP3. Vamos a seguir trabajando, pero no es una gran sensación para el equipo", sentencia.

Lewis Hamilton sale por detrás de Fernando Alonso en Australia. El asturiano, con el Aston Martin, es décimo... y ya vislumbra una gran batalla con el Mercedes.