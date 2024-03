Mercedes ha llegado a Australia con el objetivo de probar diferentes reglajes. Y están muy perdidos. El coche no es competitivo y parece que tampoco seguro. Eso es lo que ha denunciado Lewis Hamilton, que está muy descontento con lo que está viendo en su último año con los colores de las flechas de plata.

Esto ha 'denunciado' después de los Libres en Albert Park: "Después de esta sesión, me siento menos seguro que nunca con este coche, pero bueno, hay aspectos positivos de esa tanda de Libres 1 que hicimos". Terminó decimoctavo el británico en Libres 2. Su compañero, George Russell, sexto.

Toto Wolff, el jefe de Mercedes, se ha mostrado "frustrado" porque el equipo no entiende el monoplaza: "Si dijera que no estoy frustrado, no sería verdad...".

"Estamos probando muchas cosas en muchas direcciones, pero no parece que hayamos encontrado todavía la solución milagrosa que nos ayude a encaminarnos en la dirección correcta", ha dicho el austriaco en esta primera jornada de viernes.

Y califica el cambio de "dramático": "En la segunda sesión, hemos hecho un cambio de configuración realmente dramático en el coche de Hamilton que ha sido un fracaso, pero para eso están los libres".

Las dudas en Mercedes son tremendas. Se están descolgando de la parte delantera... y eso beneficiará a Ferrari, McLaren y Aston Martin. Los de rojo, por cierto, se han mostrado muy competitivos en Albert Park y aspiran a robarle la pole a Max Verstappen.