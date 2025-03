¿Guerra a la vista en la sprint de China? ¡Hamilton y Verstappen se ven las caras de nuevo!

Lewis Hamilton golpea primero en el circuito de Shanghái. El británico se ha hecho con la mini pole de este viernes tras batir a su compañero Charles Leclerc por dos décimas, quien saldrá en la sprint en cuarta posición.

Salir primero en la carrera corta de la madrugada del viernes 21 al sábado 22 guarda un inconveniente: Max Verstappen. Su archienemigo de la temporada 2021 cuando luchaba por su octavo título mundial con Mercedes se va a situar justo detrás de él. El neerlandés con su Red Bull se ha quedado a tan solo 18 milésimas.

En la carrera a sprint se va a reeditar otro capítulo más del morboso duelo entre el británico y el neerlandés, pero esta vez Hamilton viste los colores de Ferrari. En cambio, si hay que centrarse en las prestaciones de los monoplazas el papel de Verstappen puede cambiar radicalmente.

Y es que lo más destacado de este inicio de temporada es el dominio de los McLaren visto en Australia, no obstante, no ha sido así en China. Por un lado, Hamilton luchará en la distancia con Oscar Piastri quedó en tercera posición, mientras que Lando Norris solo pudo ser sexto.

En esta situación llega la duda sobre qué papel jugará Verstappen para Hamilton: ¿Será un escudero improvisado para frenar la progresión de los McLaren y Leclerc? Y es que sobre la estrategia del neerlandés ha sido preguntado el jefe de Ferrari, Frederic Vasseur.

"Max, mejor amigo? Pregúntale a Lewis si lo es. Los cuatro de arriba están en una décima o dos, va a ser una carrera dura, pero es mejor empezar desde la primera posición", ha declarado Vasseur en declaraciones recogidas a 'DAZN'.

