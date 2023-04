En la segunda resalida del Gran Premio de Australia, tras el choque de Carlos Sainz y Fernando Alonso, otro volvió a detener la carrera tan solo unos metros más adelante.

Pierre Gasly cerró a Esteban Ocon, le estranguló contra el muro y ambos Alpine terminaron estampados contra las protecciones y fuera de la carrera.

Un doble cero muy doloroso en el garaje de Enstone que pudo despertar fantasmas del pasado entre la pareja gala, que de sobra es conocido que no mantienen una buena relación desde su época en el karting.

Sin embargo, antes del Gran Premio de Azerbaiyán después de tres semanas de parón, Ocon ha querido salir al paso para desmentir rumores.

"Pierre y yo hemos hablado de lo que sucedió en Australia. Todo está bien. No hay rencores", ha explicado en 'Auto Motor und Sport'.

"Sabemos dónde tenemos que mejorar en cuanto a rendimiento, el año pasado demostramos que podemos desarrollar y mucho nuestro coche", ha añadido.

De hecho, Ocon cree que de la mano de Gasly, pueden dar un salto con Alpine: "He estado en la oficina de diseño y me han enseñado los futuros conceptos, he visto buenas ideas sobre cómo podemos avanzar".