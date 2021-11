Carlos Sainz había sido llamado a declarar ante los comisarios por no haber respetado una bandera amarilla, algo que el español no entendía ya que él aseguraba que sí había bajado la velocidad de su monoplaza.

Al igual que él, Bottas y Verstappen también estaban bajo investigación. Ambos pilotos han sido sancionados, el finés con tres puestos de salida y Max con cinco. Sainz, por el contrario, sí ha podido demostrar que había levantado el pie del acelerador y por tanto no ha sido sancionado.

Sainz ya había hablado ante 'Dazn' asegurando que no entendía porque él estaba siendo investigado. "De los que han pillado bandera amarilla, el único que ha levantado he sido yo, así que tampoco sé muy bien porqué estoy bajo investigación, pero bueno, no creo que haya penalización, seria muy raro", había expresado el español, algo que finalmente se ha hecho realidad.

Así pues, Carlos gana posiciones y saldrá quinto en vez de séptimo, además tiene la ventaja de salir con medios, algo que podría ser un problema en la salida pero que a lo largo de la carrera debería ser una ventaja, ya que debería aguantar más la primera parada y por tanto, acabará con unas gomas más jóvenes que las de los demás.

Quien también ha ganado posiciones es Fernando Alonso, el asturiano saldrá tercero, la mejor posición de salida del piloto desde que regresó a la Fórmula 1.