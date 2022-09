Alpine continúa buscando al compañero de Esteban Ocon para el año 2023. La salida de Fernando Alonso y el fichaje definitivo de Oscar Piastri por McLaren han hecho que la escudería francesa se ponga manos a la obra para buscar un "piloto experimentado". Alpine hará un test con cuatro pilotos a los que se ahora se ha sumado un quinto: Antonio Giovinazzi.

El italiano se unirá a Nyck De Vries, Colton Herta, Mick Schumacher y Jack Doohan. La opción de Pierre Gasly sonaba muy fuerte al principio, pero parece que ahora poco a poco pierde fuerza.

De Vries debutó la pasada semana en la Fórmula 1 en Monza sustituyendo a Alex Albon, y no le pudo ir mejor, quedando 9º con el Williams, uno de los peores coches de la parrilla. Colton Herta sigue peleando por conseguir la superlicencia y Doohan pertenece a la Academia de jóvenes pilotos de Alpine.

En cuanto a Mick Schumacher, Ocon ha manifestado más de una vez que le gustaría que fueran compañeros de equipo. El alemán no seguirá en Haas ya que a final de temporada se desvinculará de Ferrari.

El italiano no esconde su deseo de volver al 'Gran Circo': "Quiero estar aquí el año que viene, seguro, no es ningún secreto, pero no está en mis manos. Así que vamos a ver qué podemos hacer, y por ahora me centro en hacer un gran trabajo en estas dos sesiones. Una ya la he hecho, ahora tendremos otra". Giovinazzi se subió al Haas en los entrenamientos libres del GP de Italia.

En Alpine no se quieren apresurar

Giovinazzi sigue perteneciendo a Ferrari, pero si consigue un asiento principal en otra escudería podría ser liberado. Laurent Rossi, director ejecutivo de Alpine, tiene claro que tipo de piloto quieren: "Necesitamos a un piloto lo suficiente experimentado y efectivo, que sume puntos directamente y que también haga buenas migas con el equipo. Estos son los criterios que buscamos".

"No nos queremos apresurar con la decisión. Es un proceso que está liderando Otmar, ya que él sabe lo que es mejor para el equipo. Tenemos en cuenta los comentarios de nuestros ingenieros", añade.