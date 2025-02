El futuro de Carlos Sainz en F1: "Ya soy el cuarto piloto más mayor..."

Carlos Sainz ya es un veterano de la Fórmula 1. Ha cumplido 30 años y ya lleva diez temporadas en la competición. Ahora en Williams después de su etapa en Ferrari, reflexiona sobre el paso del tiempo y una estadística que le sorprendió: ya es el cuarto piloto más veterano de toda la parrilla.

Así lo dice en 'SoyMotor': "El otro día vi una estadística de que soy el cuarto piloto más mayor...".

"Me siento más como en mi primera parte de mi carrera deportiva que en la segunda o tercera. Digamos que me siento todavía en el lado joven aunque haya cumplido 30 años", reflexiona el nuevo compañero del equipo Williams.

Esta temporada llegan muchos jóvenes como Kimi Antonelli: "Ahora ves 'rookies' del 2004, 2005… no entiendo. En mi cabeza se me escapa... pero es la vida, es el tiempo. No es un deporte fácil de sobrevivir y aquí estoy diez años después"

"A nivel energía y mental, físico, sí. Ahora mismo sí, pero es fácil decirlo todavía. Al final, lo que dictará todo, aparte de los resultados, es el coco. Lo que el coco te pida. Por eso decía antes que no quería pararme a pensar qué pasaría si no hubiese llegado. Me gusta tanto esta vida, haber llegado y conseguir mi sueño que de momento prefiero disfrutarlo y no pensar en lo que podría haber sido", dice Carlos para finalizar.

Su turno en los test de Baréin llegará esta tarde en la jornada del miércoles. Ha sido Alex Albon el que ha abierto las pruebas de Williams esta mañana.