Albon ensalza el gran nivel de Carlos Sainz: "He notado por qué tiene tan buena reputación..."

Williams tendrá uno de los mejores pilotos de la parrilla, Carlos Sainz, todo un lujo para el equipo británico. En los últimos tres años la escudería británica ha tenido un asiento asegurado, el Alex Albon, y otro en el que ninguno de los tres pilotos ha conseguido consolidarse, ni Nicholas Latifi, ni Logan Sargeant, ni el último Franco Colapinto (que llegó con el '55' ya firmado). Con la llegada del madrileño, el equipo dirigido por James Vowles tendrá una pareja sólida y consolidada en la Fórmula 1.

Alex Albon ha definido a su nuevo compañero como un piloto pensante: "Pienso que vamos a trabajar bien el uno con el otro". Sin embargo, el tailandés no ha podido explayarse mucho más sobre las cualidades del español, ya que apenas han empezado a dar las primeras pruebas de pretemporada.

"No hemos pilotado mucho hasta ahora. Hicimos un pequeño test en Barcelona, pero todo lo que estamos haciendo en el simulador también va en la misma dirección", ha comentado en declaraciones recogidas 'Motor.es'. Aunque ha ensalzado el gran nivel de Carlos Sainz: "He notado por qué tiene tan buena reputación".

El campeón de Fórmula 2 en 2018 ahora tendrá que competir con un piloto consolidado en la categoría, muy diferente a los compañeros anteriores, que en casi tres temporadas que compartieron con el tailandés en Williams, lo superaron únicamente dos veces.

No obstante, no hay presión, tal y como desvela de cara a rivalizar con el ex de la escudería italiana: "No siento la presión. Tal vez lo veo de manera diferente a los demás, lo veo como que cuanto mejor es mi compañero de equipo, mejor puedo compararme...".

En una temporada en la que Alex Albon piensa que será muy competitiva: "Tendremos la parrilla más comprimida en la historia de la F1, será emocionante. Me gustaría ver un paso adelante con respecto al año pasado, pero en términos de clasificación es difícil de cuantificar".