Max Verstappen es de esos pilotos a los que nunca les gusta perder. En 2023, ha ganado 19 de las 22 carreras, cediendo tan solo en Arabia Saudí, en Azerbaiyán y en Singapur. En Marina Bay le ganó Carlos Sainz; en las otras dos, Sergio Pérez. Su compañero de equipo. Y lo cierto es que le gustó más bien poco caer en Bakú.

Así lo ha confirmado Karun Chandhok en el podcast de 'Sky Sports F1'. El expiloto ha desvelado una charla que mantuvo con Jos Verstappen, padre de Max, en Qatar... y le dijo algo que define a la perfección el carácter del tricampeón.

"Hablé con él y me dijo que Max estaba enfurecido después de Bakú. Al volver a casa, dijo que Pérez no le iba a volver a ganar más esta temporada", cuenta.

Y sigue: "Estaba absolutamente furioso. Dijo que no iba a volver a ganarle. Tenía razón".

No volvió a perder hasta Singapur

Dos segundo separaron a Verstappen y a Checo en Bakú, y desde entonces Max comenzó un paseo triunfal hasta el Mundial ganando todo hasta Singapur.

Chandhok hace especial mención a Japón, que llegó tras el tropiezo de Singapur: "Fue un resumen de un piloto en completa sintonía con su coche".

"He visto esa vuelta de clasificación tres o cuatro veces. He buscado dónde pudo haberse dejado algo. Nada. No lo había. Todo fue milimétricamente perfecto", sentencia.