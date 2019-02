Las fotos de Michael Schumacher con niños hacen enfadar a su hijo: "Borradlas de los archivos"

Mick Schumacher ha denunciado en Twitter a quien usan imágenes de su padre con niños como si fueran él o su hermana Gina. Mick, recién fichado por la cantera de Ferrari, está harto de ver muchsa fotos de su padre con un niño en brazos en noticias que hablan de él.

"Estas fotos muchas veces se publican porque supuestamente me muestran a mi cuando era niño con mi padre. Por aclarar: en estas fotos no salgo yo ni mi hermana Gina. Lo siento por la gente de esas fotos. Sólo puedo pedir a los medios que las borren de sus archivos", señaló en redes.

These photos are often published because they supposedly show me as a child with my father. To clarify: these pictures here do NOT show me, and neither do they show Gina. I'm sorry for the people in these photos. I can only appeal to all media to remove them from their archives. pic.twitter.com/EvbzjFUArl