Oficial es el acuerdo de colaboración entre Lego y McLaren, pero no la imagen del nuevo monoplaza de la escudería británica. No obstante, se han filtrado varias imágenes en las que aparece uno de sus pilotos, Lando Norris, con un bólido de juguete de esa misma marca, y ha saltado la noticia porque ¿será ese el diseño del nuevo MCL36 de McLaren para esta temporada 2022?

Los aficionados ya han podido crear en sus mentes lo que sería el nuevo coche de McLaren, pero la presentación oficial del mismo está programada para el próximo viernes día 11 de febrero.

Toda esta posible filtración comenzó con un cruce de mensajes en redes sociales entre McLaren y Lego, para dar más visibilidad al acuerdo cerrado entre ambas. La compañía mostraba una imagen de un coche miniatura y otro del tamaño real de Fórmula 1: "Cubiertos, ¡pero no por mucho tiempo! Pronto desvelaremos el Lego Technic".

Under wraps… but not for much longer! Soon we’ll reveal the LEGO Technic @McLarenF1! 🤩#McLaren #LEGOTechnic #F1 pic.twitter.com/gnVTnTSF7b