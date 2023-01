La FIA cambia por completo a los directivos de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada. El cambio más importante es el del director deportivo, que pasa a ser Steve Nielsen después de varias aventuras en algunos equipos de la parrilla.

Nielsen había trabajado en equipos como Lotus, Tyrrell, Honda, Benetton, Arrows, Renault o Williams. Fue en 2017 cuando se incorporó oficialmente a la plantilla de la Fórmula 1.

"He pasado mi vida profesional trabajando para muchos equipos y organizaciones en la Fórmula 1, y no puedo esperar a iniciar otro nuevo capítulo con la FIA. Me gustaría agradecer tanto al Presidente como a Stefano Domenicali su confianza en mí, y entiendo y aprecio los retos únicos que conlleva ser el regulador", ha afirmado en un comunicado.

Destaca el "gran momento" que vive el Gran Circo: "Tras haber trabajado estrechamente con varias personas de la Federación a lo largo de los años, estoy deseando abordar con ellos los retos que tenemos por delante. La Fórmula 1 está en un gran momento".

"Es nuestra responsabilidad asegurar la salud futura del deporte lo que está en el corazón de todo lo que hacemos", sentencia Nielsen.

El jefe de la competición, Domenicali, por su parte, ha celebrado este nombramiento: "Sus conocimientos y experiencia en la Fórmula 1 ayudarán a la FIA en sus esfuerzos por mejorar sus operaciones durante los fines de semana de carreras".

Nielsen se convierte así en el máximo responsable del reglamento deportivo de la F1. Un reglamento que volverá a sufrir una importante modificación en la temporada 2026.