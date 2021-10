Fernando Alonso fue investigado en la clasificación del sábado en Turquía por presuntamente no haber respetado una bandera amarilla en la Q1. Finalmente no hubo sanción para él... algo que no ha gustado en algunos equipos de la Fórmula 1.

Algunos de ellos han protestado porque aseguran que Alonso "sí marcó tiempos en algunos sectores" cuando ya se señalizaba la bandera amarilla en pista. Dirección de carrera se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que podría haber cambios en la normal.

Lo ha explicado Michael Masi, director de carrera, en una rueda de prensa ofrecida este lunes. "El asunto de la polémica es que, si hubiera llovido inmediatamente después, esa vuelta habría sido significativa y por tanto el resultado habría sido muy diferente", ha indicado.

Asegura Masi que no se sancionó porque los tiempos "no fueron significativos": "Es una de esas situaciones únicas en las que se podría argumentar que todos los que establecieron un tiempo en su primera vuelta pasando por dobles banderas amarillas, lograron un tiempo significativo, porque en ese momento era la única vuelta que habían dado, como pasó con Fernando".

"Probablemente se pueden hacer algunos ajustes en la redacción de la norma. Lleva tiempo así, pero después de las discusiones de este fin de semana, hay algunas mejoras que probablemente podamos hacer para que sea más claro para todos", ha finalizado Masi.

Alonso fue llamado a dirección de carrera junto a un miembro del equipo Alpine y la FIA decidió no sancionarle. Sin embargo, eso podría cambiar a partir de la próxima carrera si finalmente Michael Masi decide cambiar esta norma por la que algunos equipos han protestado.