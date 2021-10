Ya lo dice siempre Fernando Alonso. Siempre. Siempre dice que los puntos, que lo que importa en un fin de semana, se reparten el domingo. Se reparten donde mejor se siente fin de semana tras fin de semana. Y es eso lo que define si sí o si no. Y en Turquía fue que no. Fue un gran sábado, el mejor de 2021, y un muy mal domingo, el segundo peor del año tras el del GP de España.

No fue por él. Fue por Pierre Gasly. Fue por un piloto francés que arruinó por completo su carrera. Y nada más empezar. En la especialidad de Alonso, en la salida, fue cuando todo se fue al traste para un Fernando que dejó clara su opinión sobre el francés de AlphaTauri.

"¡Qué tío más estúpido es Gasly!", dijo por radio mientras su Alpine hacía un trompo tras un toque con Pierre en la curva 1. Ya lo tenía. Porque adelantado estaba. Porque se la hizo por fuera alargando la frenada. Sin embargo, lo que parecía otra salida brillante fue lo que noqueó a Alonso.

Cinco segundos de sanción para Alonso

Fernando se fue con un trompo fuera del asfalto. El neumático delantero de Gasly tocó su trasero izquierdo, y bastante que pudo controlar el monoplaza para regresar a la pista. Desde ahí, todo fue de mal en peor.

Porque en la vuelta 1, toque con Mick Schumacher. Toque fuerte que a saber cómo dejó su Alpine. Como Gasly, Alonso recibió una penalización de 5 segundos y a buen seguro miraba a cielo y suelo para ver si el agua permitía poner gomas de seco para probar algo diferente y rascar algo.

Pero no. Por detrás de Ricciardo. Por detrás de Russell. Por detrás de casi todos. Desde el fondo de la parrilla. Desde la posición 16ª. Desde un lugar en el que atacar y defenderse era imposible porque no había nada de acción. No pudo.

Y Vettel, si había alguna opción de probar gomas de seco, dejó claro que eso iba a ser que no. Al final, carrera prácticamente plana con intermedios que Esteban Ocon completó sin parar ni una sola vez.

'El Plan' debe esperar

Alonso, marcado por el toque con Gasly, se va con su segundo peor resultado de 2021 tras su 17º del GP de España. Paso atrás para Fernando en la materia que mejor se le da. 'El Plan' tendrá que esperar.

Te puede interesar

La investigación a Fernando Alonso en Turquía que casi le deja sin su mejor puesto de salida en siete años

Siete años y 97 carreras después, Fernando Alonso vuelve al 'top 5' en la salida de un Gran Premio de Fórmula 1

Fernando Alonso insiste tras firmar la mejor clasificación desde su vuelta: "Hay que creer en El Plan"