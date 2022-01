Carlos Sainz tan solo lleva una temporada en Ferrari... pero ya toca hablar de renovar. Será pronto, según parece, y en la 'Scuderia' esperan que las negociaciones con el madrileño seran sencillas. Tienen prisa, pues él ha sido una de los grandes nombres de 2021 y no quieren perderle.

Mattia Binotto, jefe de la escudería transalpina, ya habla de que pronto se sentarán para conversar: "Nos vamos a sentar y nos intentaremos entender. Todo será este invierno".

"Me gustaría sentarme con él. No sé qué tiene en mente, así que no tengo respuesta y primero quiero entender lo contento que está", dice.

Con todo, cree que no será complicado: "Será una discusión fácil, pero todavía no hemos empezado a hablar".

"Esto será parte del invierno. Nos vamos a sentar, no hay duda, e intentaremos encontrar un acuerdo", afirma.

Además, confirma lo que es un secreto a voces, y es que en Ferrari están más que felices con el rendimiento de Sainz en su primera temporada.

"Lo ha hecho muy bien y estamos contentos por cómo se ha integrado, y por su rendimiento en pista y durante cada fin de semana", sentencia el jefazo de Ferrari.

