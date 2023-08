El inicio de temporada de Ferrari en la Fórmula 1 ha sido muy complicado. Los de Maranello están lejos de cumplir con los objetivos establecidos al principio de la misma y, por si fuera poco, todavía no saben lo que es subirse a lo más alto del cajón.

No obstante, si bien es cierto que Red Bull está en otra galaxia y nadie puede ni acercarse a ellos, la batalla por la segunda posición está más abierta que nunca. Es precisamente por ello por lo que desde Ferrari no descartan entrar en la batalla y poder superar a Aston Martin y a Mercedes.

De todo ello ha hablado Fréderic Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, a través del podcast oficial de la Fórmula 1 'Beyond the grid'. En él, el mandamás asegura que Mercedes no está tan lejos y, por ello, todavía pueden dar guerra.

"Todavía podemos ser segundos en el Campeonato de Constructores este año. Si miras la tabla, Mercedes está bastante por delante, pero hay que recordar que hemos perdido puntos a principio de temporada. Tenemos que recordar dos cosas. Una es tener el mejor coche y otra sacar el máximo del coche y hasta ahora, no estamos cumpliendo con ninguna de las dos", asegura el galo.

Además, desde Ferrari aún sostienen que la victoria es una posibilidad en esta temporada: "Podemos ganar una carrera este año. Estoy seguro de que si haces una Pole como Bakú o si te quedas a una o dos décimas de Verstappen, puedes conseguir una victoria".

"Ya hemos conseguido podios y Max está en su propia categoría, por lo que tenemos que trabajar para estar a su altura. Nunca sabes lo que va a pasar, por eso siempre hay que sacar el máximo del coche", añade Vasseur.

Asimismo, Fréderic es consciente de que, 'a priori', Ferrari no está en situación de discutirle la victoria a Max Verstappen: "Estamos en el grupo medio. Tenemos a Max Verstappen que está volando por algún lado y luego hay un grupo de ocho o nueve coches. Nosotros a veces podemos ser los más rápidos y otras no".

"Lo que está claro que esperábamos algo mejor, pero es la realidad de la situación y debemos lidiar con ello. En cuanto a rendimiento, creo que no estamos demasiado lejos de ser el segundo equipo", concluye.