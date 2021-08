De menos a más. Carlos Sainz sigue progresando paso a paso en su primera temporada en Ferrari. Y este fin de semana no sólo logró su segundo podio, sino que se colocó por delante de su compañero de equipo, Charles Leclerc, en la clasificación del mundial.

83 puntos tiene el español por 80 del monegasco. Sexto en la tabla a solo 21 puntos de Sergio Pérez, de Red Bull. Y en Ferrari se siguen mostrando encantados con su progresión. Mattia Binotto vuelve a elogiar su pilotaje y resultados.

"En Ferrari tenemos la mejor alineación de la parrilla. Carlos se está integrando muy bien y mejora carrera a carrera. Es una gran referencia para Charles, le hace ir más al límite y se lo pone más difícil", ha expresado Mattia Binotto.

El piloto español, por su parte, se mostró encantado a pesar de que en ese momento todavía no conocía que subía al podio: "Estoy contento con la manera en que me estoy integrando en el equipo y con la velocidad que he tenido en el coche desde la primera carrera. Me he sentido con ritmo en cualquier circuito este año, aunque no pienso que sea mi temporada más fuerte en la F1 porque he perdido muchos puntos y oportunidades en diferentes situaciones. Buena velocidad en clasificación y en carrera, pero por alguna razón algunas cosas no han salido como estaban previstas. No he cuajado un fin de semana completo como piloto de Ferrari y eso solía hacerlo muy bien antes".

Ferrari sigue progresando aunque no es ningún secreto que sus esfuerzos ya se centran en el 2022, cuando el cambio de reglamento en F1 promete revolucionar la parrilla e incluso terminar con el dominio de Mercedes y Red Bull en los últimos años.