El coronavirus ya ha llegado al mundo del deporte. Con la Serie A aplazando cinco partidos de la jornada, e incluso habiendo dos periodistas deportivos afectados en España, ahora es la Fórmula 1 y el comienzo de su Mundial quien está centrando las miradas. A pesar de que la idea es de que todo vaya según lo previsto, Ferrari no las tiene todas consigo y manda un aviso.

Uno en el que piden claridad y que se ponga todo negro sobre blanco. Porque, de no ser así, no estarán en Australia. Ni ellos ni tampoco Alpha Tauri, dos equipos italianos. Tampoco Pirelli, suministradora de neumáticos, también italiana. Y Alfa Romeo y Haas, que cargan motores Ferrari, tampoco irán a Albert Park.

Así lo ha confirmado Mattia Binotto, jefe de la 'Scuderia': "No somos solo dos equipos, porque también suministramos a Alfa Romeo y a Haas. Si cuatro equipos no pueden correr no sé cuál será la situación".

"Tenemos que saber comó es la situación. Tenemos que entenderla. Estamos en contacto con la F1 y la FIA. Es importante que sepamos todo eso antes de que viajemos a Australia. Tenemos que proteger a nuestros empleados. Es importante conocer cuál es el escenario antes de irnos", afirma Binotto.

El jefe de Ferrari prosigue: "La Fórmula 1 y la FIA tienen que asegurarse de que todo irá bien. El plan, de momento, sigue como hasta ahora, pero todo cambia constantemente".

"La situación nos preocupa. En la fábrica ya hemos elaborado medidas para proteger a nuestros trabajadores ya su entorno. Los que no sean de Ferrari no pueden entrar, y tenemos que monitorizar a diario lo que pase en la temporada", concluye.

De momento, la idea de la Fórmula 1 es que salvo el GP de China, aplazado, todo vaya según lo que estaba previsto, tal y como dijo a laSexta Deportes el presidente de la F1, Chase Carey.

