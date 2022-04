Gran Premio de San Marino. 2005. Un jovencísimo Fernando Alonso, a lomos de un potentísimo Renault R25, plata cara en el Mundial a todo un heptacampeón del mundo como Michael Schumacher, entonces el piloto más laureado de la historia de Fórmula 1.

En Imola, el asturiano partía desde la segunda posición, pero no tardó en encabezar la carrera después de que Kimi Raikkonen sufriese problemas en su monoplaza.

El 'Káiser' salió decimocuarto y, tras una espectacular remontada en un trazado que no ofrece excesivas facilidades para adelantar, se puso a la estela de Alonso.

Después vinieron 13 vueltas de infarto en las que Fernando logró aguantar las constantes embestidas del teutón, que con más ritmo no logró superar al ovetense.

Ahora, 17 años después de la gesta, 'Magic' ha recordado su actuación en la previa del GP de la Emilia Romaña: "Era 2005 en Imola y yo corría para Renault. Estaba luchando por la victoria contra Michael Schumacher en Ferrari. Fue una carrera muy especial en mi trayectoria".

"Creo que nunca es igual cuando luchas contra una leyenda. Michael era el gran campeón en ese momento y yo acababa de ganar mis primeras carreras en Fórmula 1. Mirar por los espejos y ver al Ferrari nunca es algo bueno", ha añadido.

"Para defenderte en carreras como estas, eliges las dos o tres curvas que normalmente son los puntos en los que se puede adelantar. Cierras un poco más la puerta ahí, intentas salir de la curva anterior con una buena aceleración para tener una pequeña distancia que te haga estar seguro en la siguiente frenada, que va a ser crítica", ha zanjado Alonso.

A battle for the ages at Imola, as a young @alo_oficial holds off a charging Michael Schumacher 🤩#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/2qBXvAjfoL